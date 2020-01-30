Üniversite sınavlarına hazırlanırken Pakodemy uygulaması hedeflerinize ulaşmanızda büyük kolaylık sağlıyor.
Pakodemy uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan TYT ve AYT sınavlarına hazırlanabilirsiniz.
Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak geliştirilen Pakodemy uygulaması, kendi programınızı kolayca yaparak size uygun çalışma programı hazırlamanıza olanak tanıyor. Evde, okulda veya dershanede çalıştığınız dersleri ve konuları, çalışma süreniz ile birlikte çalışma programına ekleyebiliyorsunuz. Süre bazlı ya da soru sayısı olarak ne kadar çalıştığınızın istatistiklerini görebileceğiniz uygulamada, hedefler koyarak bu hedeflere ulaşmaya çalışabilirsiniz.
Seviyenize uygun sorular çözerek vakit kaybının önüne geçebileceğiniz Pakodemy uygulaması, özel olarak geliştirilen algoritmalar sayesinde size uygun sorular kolayca tespit edilebiliyor. Farklı yayınevlerinden oluşan 130 bini aşkın soru kütüphanesi sunan Pakodemy uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, üniversite hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
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