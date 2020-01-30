Pakodemy uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan TYT ve AYT sınavlarına hazırlanabilirsiniz.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak geliştirilen Pakodemy uygulaması, kendi programınızı kolayca yaparak size uygun çalışma programı hazırlamanıza olanak tanıyor. Evde, okulda veya dershanede çalıştığınız dersleri ve konuları, çalışma süreniz ile birlikte çalışma programına ekleyebiliyorsunuz. Süre bazlı ya da soru sayısı olarak ne kadar çalıştığınızın istatistiklerini görebileceğiniz uygulamada, hedefler koyarak bu hedeflere ulaşmaya çalışabilirsiniz.