Pano Tuner uygulamasını kullanarak enstrümanlarınızı Android cihazlarınızdan kolayca akort edebilirsiniz.

Enstrümanınızı kulaktan akort edebilecek kadar yeterli değilseniz, akort cihazlarına ihtiyaç duymanız gayet normal bir durum. Birçok farklı özelliğe sahip akort cihazları müzik aletleri satan mağazalarda mevcut. Fakat bunlara para vermek yerine, ücretsiz bir çözüm yolu bulmak sizin için daha faydalı olacaktır. Akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz Pano Tuner uygulaması, enstrümanlarınızı hassas bir şekilde akort edebilmenizi sağlayan oldukça başarılı bir gitar akort uygulaması diyebilirim.

Hızlı ve hassas bir tepki oranına sahip olan uygulamada, enstrümanınızı telefonunuza olabildiğince yakın tutarak akort etme işlemini birkaç dakikada halledebilirsiniz. Akort burgularını hangi yöne çevirmeniz gerektiğine kadar anlayabileceğiniz Pano Tuner uygulamasında gitar, bas gitar, trompet ve pikolo gibi enstrümanları kullanabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri