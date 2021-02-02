PDF Reader Free, PDF dosyaları, PDF belgeleri ile kolay ve rahat bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan bir ofis uygulamasıdır. İster iş kullanıcısı ister öğrenci olun, basit ve etkili bir PDF okuyucu arıyorsanız, PDF Reader mükemmel bir uygulamadır. Bir okuma uygulamasından fazlasıdır; notlar almak için de kullanılabilir.

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Ücretsiz PDF Okuyucu - Android için PDF Görüntüleyici, internetten indirdiğiniz veya sizinle paylaşılan belgeleri okumanıza yardımcı olan, Android için ücretsiz PDF okuyucu ve ultra hızlı PDF okuma uygulamasıdır. PDF görüntüleyicide faturaları, notları, belgeleri, fotoğrafları, kartvizitleri, beyaz tahtaları okumak için en iyi PDF okuyucudur. Ücretsiz PDF okuyucu, cihazınızdaki tüm PDF dosyalarını tarar ve telefonunuzdaki tüm PDF belgelerini kolayca arayabilir ve alabilirsiniz. Ücretsiz PDF okuyucu ile herhangi bir şeyi taranabilir yapabilirsiniz. PDF fotoğrafı veya PDF belge dosyalarını okumak için Android için PDF düzenleyiciyi kullanın. Android için ücretsiz PDF görüntüleyici olan PDF Reader, yalnızca PDF okuyucu değil, aynı zamanda belgeleriniz için bir tarayıcı olan, çok amaçlı ve çok yönlü bir uygulamadır.

Hızlı PDF okuma uygulaması, fotoğraflarınızdaki belgeleri ve makbuzları otomatik olarak bulur ve bunları PDF dosyalarına dönüştürür, böylece sizin bir şey yapmanız gerekmez. Ücretsiz PDF okuyucu olarak ihtiyacınız olan tüm özelliklerle Android için PDF görüntüleyici, size daha iyi bir e-kitap okuma deneyimi sunar. Tek bir yerdeki tüm PDF belgeleriniz her türlü dosya formatını destekler. Tüm bunların dijital bir kopyasını saklamak için belgenizi ve fotoğraflarınızı tarayabilir ve PDF belgelerini başkalarıyla kolayca paylaşabilirsiniz. PDF görüntüleyici uygulamasındaki ayrı bir sekme ile PDF dosyalarına kolayca yer işareti koyabilirsiniz. Android PDF görüntüleyici, PDF dosyalarını indirirken metin okumak veya materyal okumak için ofisteki iş gücünüzdür. Bir PDF dosyasını kullanırken en iyi deneyimi elde etmenize yardımcı olmak için belgelere yakınlaştırma yapmayı, yer imlerine ekleme ve ekrandan görüntülemeyi destekler. PDF Belge Okuyucu ve Görüntüleyici, profesyonel bir PDF dosya yöneticisidir.

Android için en iyi PDF görüntüleyici PDF Reader Free’nin öne çıkan özellikleri;