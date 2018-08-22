Phone Booster uygulaması yavaşlayan Android cihazlarınızı temizleyerek performans artışı sağlıyor.

Zaman geçtikçe yavaşlayan Android işletim sistemli cihazlarınızda, performansı etkileyen faktörleri bularak anında temizleyen Phone Booster uygulaması ile telefonunuzu optimize ederek kullanabilmeniz mümkün. Önbellek temizleme, depolama alanı temizleme, gereksiz ve eski dosyaları temizleme gibi faydalı araçlar sunan Phone Booster uygulamasında, SD kartınızı da temizleyebiliyorsunuz. Tek dokunuşla temizlik işlemini gerçekleştiren ve cihazınızı hızlandıran uygulamada arka plan işlemlerini durdurabilmeniz de mümkün.

Çeşitli uygulama ve oyunları kullanırken ısınan cihazlarınızı soğutabileceğiniz CPU soğutucu özelliğini de kullanabileceğiniz Phone Booster uygulaması sayesinde pilinizi de daha uzun süre kullanabileceğinizi belirtelim. Eğer sizin de akıllı telefonlarınız yavaşladıysa ve temizliğe ihtiyaç duyuyorsa, Phone Booster uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri