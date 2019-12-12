Photo Editor & Perfect Selfie (Foto Editörü ve Mükemmel Selfie), selfie fotoğraflarda güzel görünmek isteyen herkesin Android telefonunda bulunması gereken uygulamalardan biri. Tüm cilt kusurlarını anında kapatıp filtreleyerek harika selfie fotoğraflar elde edebileceğiniz uygulamayla Instagram’da popülerliğinizi de artırabilirsiniz. Kullanımı da oldukça olay!

Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen Photo Editor & Perfect Selfie uygulaması Adobe Photoshop, Facetune gibi ücretsiz indirilebilen ancak tüm araçları ücretsiz kullanamadığınız fotoğraf düzenleme uygulamalarına ücretsiz harika bir alternatif. Diş beyazlatma, gözaltı torbalarını kaldırma, zayıflatma, makyaj yapma, kırışıklıkları düzeltme, sivilceleri yok etme, dağınık saçları düzeltme, kırmızı göz düzeltme gibi pek çok işlemi uygulayabiliyorsunuz. Portre çekimlerde kusursuz görünmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar uygulamada mevcut.

Photo Editor & Perfect Selfie sadece fotoğraflarınızı rötuşlamak, yüzünüzü güzelleştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama değil. Photoshop gücünde bir fotoğraf düzenleyici. Filtreler, ışıklandırma, çıkartmalar, metin, çizim, döndürme ve kırpma, çerçeve gibi pek çok araç da sunuyor.