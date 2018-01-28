Pi Music Player uygulaması Android cihazlarınızda oldukça iyi bir müzik deneyimi sunuyor.

Spotify, Apple Müzik vb. çevrimiçi müzik dinleme uygulamalarını kullanmıyorsanız ve kendi arşivinizdeki müzikleri dinliyorsanız, iyi bir müzik çalar uygulaması nı kullanmak müzik dinleme deneyiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Android’in standart müzik çalar uygulamasının dışında, oldukça başarılı özellikler sunan Pi Music Player uygulamasında ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü özelliğe sahip olabilirsiniz.

5 bant ekolayzır, bas güçlendirme ve 3D yankı efektleri sunan uygulamada, müzik dosyalarını istediğiniz gibi kırpabileceğiniz bir araç da yer alıyor. Gece uyurken müzik dinleyenlerin pil sorununu çözmek için uyku zamanlayıcı özelliği de sunan Pi Music Player, 3 farklı tema seçeneğini sizlere sunuyor. Kilit ekranından ve ana ekrandan müzik çalar kontrollerine erişebileceğiniz Pi Music Player uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri