Piano Academy

Piyano hakkında hiçbir şey bilmenize gerek yok. Tek ihtiyacınız olan bir piyano klavyesi. Hepsi bu: Piyanist olma yolundaki bu harika maceraya başlamaya hazırsınız.

Size kişisel eğitmenini tarafından sunulan ve notalar, porte, tonlar ve daha birçok konu hakkında eğitim veren videolar izleyin. Uygulama, çaldığınız her notayı dinler ve anında geri bildirimde bulunur. Böylece nasıl gelişeceğimizi bilirsiniz. Gerçek nota kağıtlarından okuyarak onlarca harika tonun pratiğini yapın. Müzik kulağınızı, el koordinasyonumuzu ve ritm duygunuzu eğitecek eğlenceli oyunlar oynayın.

Bu uygulamayı, piyano çalma ile ilgili önceden hiçbir bilgisi olmayan herkes ve aynı zamanda çocuklardan yetişkinlere tüm yaş gruplarından insanlar kullanabilir.