Alanında rakipsiz olan PictureThis, etrafınızda gördüğünüz bitkileri tanımanıza ve onların popülasyonlarını görmenize olanak sağlıyor. Bitkinin tarihçesini, faydalarını, nasıl ortamlarda ve daha birçok özelliği gösteren uygulama, kısacası bitkiler için yapılmış Shazam uygulaması da diyebiliriz.

İçerisinde gelişmiş bir yapay zeka barındıran PictureThis, her geçen gün bitki tanıma özelliğini geliştiriyor ve yepyeni bitkilere yer açıyor. Çevrede görebileceğiniz bir bitkini fotoğrafını çekin ve uygulamaya yükleyin. Daha sonra bu bitkinin ismini, türünü, özelliklerini ve hakkındaki tüm detayları öğrenin. Böylece doğa hakkında merak ettiklerinizi gidermiş olun.

Ayrıca etrafınızda ne tür bitkilerin yetiştiğini öğrenmek için Explore'dan yardım alabilrsiniz. Ufak bir arama sonucunda hangi bitki örtüsüne sahip olduğunuzu ve diğer detayları sizinle paylaşacaktır.

PictureThis Özellikleri