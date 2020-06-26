Penguenler adasına yolculuk yapmaya hazır olun!

Sade tasarımı ve birbirinden eğlenceli penguenlere ev sahipliği yapan Pingo Park: Merge Penguins oyunculara keyifli anlar vadediyor.

Klasik oyunlar arasına katıldığı günden bu yana eğlencenin merkezi olan ve oyuncuların beklentilerini karşılamayı başaran yapım kitlesini de epey genişletti.

Cometa Games tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan yapım da oyuncular her yaştan penguen ile tanışacak, su parklarında eğlenceli aktivitelere dahil olacaklar.

İlgi çekici yerleri de görme fırsatı yakalayacağımız oyun içerisinde birbirinden farklı zorlukları da aşmak için çaba sarf edeceğiz.

Bulmacalar ile donatılan oyunda bu bulmacalar sayesinde çeşitli ödüller de kazanma fırsatı bizleri bekliyor olacak.

Pingo Park: Merge Penguins günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.