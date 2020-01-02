Plank Workout, 30 günlük plank egzersiz programı sunan ücretsiz bir Android uygulaması. Yağ yakma, kilo verme, daha güçlü karın kaslarına sahip olmanın en kolay yollarından biri olan plank hareketlerini içeren harika bir mobil uygulama. Ekipman sahip olmanız, spor salonuna gitmeniz gerekmiyor! İstediğiniz yerde istediğiniz zaman yapabileceğiniz durağan ve hareketli plank hareketleriyle 1 ay gibi oldukça kısa sürede yağlarınızı yakacak, daha güçlü merkez kaslara sahip olacaksınız. Plank Egzersizi uygulamasını hemen indirin, değişim için startı verin!

Tüm fitness düzeylerinde, hem erkek hem de kadınlar için uygun 30 günlük kilo verme planı sunan etkili bir uygulama Plank Workout Türkçe adıyla Plank Egzersizi. Plank hareketleri bildiğiniz üzere en etkili yağ yakıcı egzersizler. Kolayca yapılabiliyor ve merkez kaslarınız, omuzlarınız, kalça kaslarınız dahil tüm kaslarınız harekete geçiyor. Dizlere de hiç yük bindirmiyor. Göbeği yakmada mekikten daha etkili olmakla birlikte, sırt kaslarınızı güçlendirip sırt ağrılarınızı da azaltıyor. Duruş şekliniz bozuksa ve dengede durmakta zorlanıyorsanız yine plank hareketleriyle dengenizi ve duruşunuzu geliştirebilirsiniz. Plank egzersizleri metabolizmayı da hızlandırır.

Egzersiz süresi ve zorluğunu kademeli olarak artıran uygulama, egzersizleri en doğru şekilde yapmanız için hareketleri detaylı yönerge, animasyon ve videolarla sunuyor. Yakılan kalorilerinizi, kilo verme ilerlemenizi otomatik olarak izliyorsunuz. Antrenman planınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirebiliyorsunuz.