PlayerPro Music Player uygulaması Android cihazlarınızda gelişmiş bir müzik dinleme deneyimi sunuyor.

Akıllı telefonlarınızda önyüklü olarak gelen müzik çalar uygulaması, sade görünümlü olmasıyla avantajlı gibi görünebilir. Ancak, benzer uygulamalarla kıyaslandığında birçok özelliğe sahip olmadığını kolayca fark edebilirsiniz. Daha iyi bir müzik dinleme deneyimi için alternatif uygulamalara göz atmak istiyorsanız, sizlere PlayerPro Music Player uygulamasını tavsiye ediyoruz. Uygulamada, temel müzik çalar özelliklerinin tamamı mevcut. Bunların dışında şarkı sözlerini görüntüleme, akıllı çalma listelerini inceleme gibi özellikler de sunan PlayerPro Music Player uygulamasının görünümü de oldukça iyi diyebilirim.

Ana ekranınız için çeşitli boyutlardaki widget’ları da sizlere sunan uygulamada, uyumadan önce müzik dinlemeyi sevenler için de uyku zamanlayıcısı özelliği bulunuyor. Şarkı değiştirmek için kaydırma ve sallama hareketlerini kullanabileceğiniz PlayerPro Music Player uygulamasını denemek istiyorsanız, 11.99 TL ücret ödemeniz gerekiyor.

Uygulama özellikleri