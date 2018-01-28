Pocket Sense uygulaması, Android cihazlarınızın çalınma riskine karşı güçlü koruma seçenekleri sunuyor.

Hırsızlığı önleme amacıyla geliştirilen Pocket Sense uygulaması, hiç beklemediğiniz anlarda telefonunuzun çalınması riskine karşı başarılı önlemler sunuyor. Üç farklı seçenek bulunan uygulamada; ilk seçenekte yankesicilere karşı yüksek seste alarm veriliyor. İkinci seçenekte ise şarjdayken biri telefonunuzu şarjdan çıkarırsa yine yüksek seste bir alarm çalmaya başlıyor. Üçüncü seçenekte de, telefonunuzu bıraktığınız yerde biri telefonunuzu hareket ettirirse alarm yine çalmaya başlayarak durumdan haberdar olmanızı sağlıyor.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamada alarm sesleri, ses seviyesi ve süre gibi seçenekleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra birkaç deneme yaparak, sizin cihazınızda nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, uygulama geliştiricileri, flip cover tarzı kılıflarla Pocket Sense uygulamasının stabil çalışmadığını belirtmişler, bunu da dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.