Mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Pro 11 bir spor oyunudur.

Futbol severler tarafından beğenilerek oynanan Pro 11 ile futbola dair fikirlerimizi uygulayabilecek ve kendimizi sınayabileceğiz. Trophy Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım da zengin bir atmosfer ve keyifli bir oynanış yer alıyor. Devasa çok oyunculu olarak da oynanabilen yapım da bir futbol menajeri olarak görev alacak ve takımımızı şampiyon etmeye çalışacağız.

Oldukça sağlam grafikler ile karşımıza çıkan oyun oynaması ücretsiz olması bakımından da oyuncuların yüzünü güldürüyor. Menajerler takımlarına yeni oyuncular transfer edebilir, mevcut oyuncuları satabilir ve takımlarını baştan aşağı değiştirebilecekler. 3D hareket yakalamalı ve yüksek kaliteli grafikler ile eğlence dou bir oynanış sunan mobil spor oyunun da amacımız kazanmak olacak. Oyuncular maç özetlerini izleyebilecek ve takımlarının zayıf yönlerini keşfedebilecekler.

Genç yıldızlarda keşfedebileceğimiz oyunda dünyanın dört bir yanından futbol severler ile karşı karşıya gelecek ve yeteneklerimizi gösterme fırsatı elde edeceğiz. Tamamen ücretsiz olarak oynanan Pro 11, üç farklı platformda da ücretsiz olarak indiriliyor.

İyi oyunlar dileriz.