Pro Guitar Tuner uygulaması birçok telli enstrümanınızı Android cihazlarınızdan akort edebilmenizi sağlıyor.

Telli bir enstrümanınız varsa sık sık akort etmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar için oldukça sıkıntılı bir durum haline gelebilen akort etme işlemi için akort cihazları mevcut. Fakat bunlara para harcamak yerine, en az onlar kadar iyi performans veren akort uygulamalarından yardım almayı düşünebilirsiniz. Pro Guitar Tuner uygulaması da bu konuda işinizi fazlasıyla göreceğini düşündüğüm uygulamalardan biri.