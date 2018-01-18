ProtonVPN eğer mobil cihazlarınız üzerinde yasaklı sitelere giriş yapmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir VPN uygulaması.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir engelli sitelere giriş aracı olan ProtonVPN, internette hem güvenli, hem de yasaksız gezinti yapmanızı mümkün kılıyor. ProtonVPN, mobil cihazınızdan internete bağlandığınızda bu bağlantıyı farklı coğrafi konumdaki bir bilgisayara yönlendiriyor, bu sayede bu uzaktaki bilgisayardan internete bağlanıyormuş gibi gezinti yapabiliyorsunuz.

ProtonVPN ile bölge kısıtlaması olan servislerden faydalanabilir, sansürlenmiş sitelere erişebilirsiniz. Ayrıca siz gezinti yaparken IP adresiniz gizleniyor ve bu sayede takip edilmeniz önleniyor. Eğer halka açık WiFi erişim noktalarından internete bağlanıyorsanız ProtonVPN'i kullanarak hassas bilgilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

ProtonVPN'in ücretsiz servisi herhangi bir veri transfer limitine sahip değil. Fakat bağlantı hızı limitleniyor ve az sayıda sunucu seçeneği sunuluyor. Yine de internet güvenliğinizi sağlamak ve engelli sitelere giriş yapmak için ProtonVPN bir hayli pratik bir araç.