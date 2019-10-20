Mobil platformda masa oyunları arasında yer alan Pyramid Mystery Solitaire ile birbirinden farklı bulmacaları çözmek için ter dökeceğiz.

Oldukça basit bir oynanış yapısına sahip olan Pyramid Mystery Solitaire, Google Play üzerinden Android platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunuldu. Mobil platformda sayısız oyunu bulunan Grupo Alamar tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular aynı türdeki nesneleri birbirleri ile eşleştirerek yok etmeye çalışacaklar.

Çeşitli ses efektleri ile desteklenen yapım günümüzde hem mobil hem de tabletlerde oynanmaya devam ederken basit yapısı belirli bir kitleye hitap ediyor gibi görünüyor. Ocak 2019’da lansmana çıkan başarılı oyun günümüze kadar 100 binden fazla oyuncu tarafından deneyimlendi.

Sade tasarımı ve basit efektleri ile telefonları yormayan Pyramid Mystery Solitaire ile keyifli zaman geçirebilirsiniz.