Radyo.FM, Android için en iyi Türkçe canlı radyo dinleme uygulaması diyebilirim. Türkiye’de yayın yapan tüm radyoları kesintisiz olarak dinleyebileceğiniz, kilit ekranında ve arkaplanda çalma çalma özelliği sunan bir radyo uygulaması arıyorsanız tavsiye ederim. Üstelik ücretsiz!

Android platformunda karşımıza çıkan yeni canlı radyo uygulaması Radyo.FM, radyo kanal sayısını günden güne artırıyor. Kral FM, Power Türk, Metro FM, Slowtürk, Power FM, Radyo Fenomen, Best FM, Kral Pop, Joy Türk dahil 20 radyo kanalı mevcut ve listenin tümünü Türkiye’de en çok dinlenen radyo kanalları oluşturuyor. Uygulamanın güzel yanı; aralarda reklam girmemesi. Kesintisiz olarak dinleyebiliyorsunuz. Favori listesi oluşturup sürekli dinlediğiniz radyo kanallarını bir yere toplama şansınız da var.

Harika siyah tema ile bizleri karşılayan radyo uygulaması, radyo kanallarını kategori bazında da listeleyebiliyor. Türk pop, yabancı, rock, slow, arabesk ve daha birçok kategori mevcut. Özel olarak dinlediğiniz radyo kanallarına da arama fonksiyonuyla rahatça ulaşabiliyorsunuz.