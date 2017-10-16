RAM Booster eXtreme uygulaması Android cihazlarınızın RAM’ini boşaltarak performansınızı artırmanızı sağlıyor.
RAM Booster eXtreme ile Android cihazlarınızın RAM’ini boşaltarak performansınızı artırabilirsiniz.
Android cihazlarda yüklenen uygulamalar, arka planda çalışarak zamanla performansı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu sebeple belirli aralıklarla RAM temizliği yapmak cihazınızın performansını artırmanızda yardımcı oluyor. Hem root’lu hem de root’suz cihazlarda kullanabileceğiniz RAM Booster eXtreme uygulaması, önbelleğinizi güvenli bir şekilde temizlemenizi sağlıyor.
RAM temizliğini elle yapmak yerine otomatik olarak yapılmasını da sağlayabileceğiniz uygulamada 1 dakikadan 12 saate kadar aralık belirleyebiliyorsunuz. Düzenli olarak RAM temizliği yaparak batarya performansını da artırabileceğiniz RAM Booster eXtreme uygulamasında Booster bölümünü kullanarak RAM’i temizleyebiliyor, Task Killer bölümünü kullanarak da arka planda çalışan uygulamaları sonlandırabilirsiniz. Reklamsız olarak kullanabileceğiniz RAM Booster eXtreme uygulamasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.
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