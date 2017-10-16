RAM Booster eXtreme ile Android cihazlarınızın RAM’ini boşaltarak performansınızı artırabilirsiniz.

Android cihazlarda yüklenen uygulamalar, arka planda çalışarak zamanla performansı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu sebeple belirli aralıklarla RAM temizliği yapmak cihazınızın performansını artırmanızda yardımcı oluyor. Hem root’lu hem de root’suz cihazlarda kullanabileceğiniz RAM Booster eXtreme uygulaması, önbelleğinizi güvenli bir şekilde temizlemenizi sağlıyor.