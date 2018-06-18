Gerçekçi bir uçak simülatörü olan Real Airplane Flight 3D Simulator'de gerçek zamanlı bir pilot olun. Uçak pistinin göz alıcı özellikleriyle oyun deposundaki yeni yaratımlarından biri olan bu oyunda kemerinizi bağlayın ve uçağı kaldırmaya başlayın. Hadi yolcular ve yolculuk beklemez!

Gerçekçi grafikler ve uçuş mantığı içeren oyunda, tıpkı gerçek bir pilot gibi uçuş deneyimi yaşayabilirsiniz. Oyunda serbest uçuş olanağı sayesinde istediğiniz havaalanından istediğiniz bölgeye uçuşlar yapabileceğiniz gibi aynı zamanda içerisindeki görevleri kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Aslında bir oyundan daha çok gerçek bir simülasyonu andıran Real Airplane Flight 3D Simulator'de havacılık alanında yepyeni bir kariyere atılıyorsunuz. Farklı uçakları uçurabileceğiniz oyunun farklı uçak türleri, gerçekçi hava durumları da yer alıyor.

Real Airplane Flight 3D Simulator Özellikleri