realme Link, Realme’nin akıllı bilekliği Realme Band kullanıcıları için hazırlanmış özel uygulama. Realme Band akıllı bileklik kullanıcısıysanız, realme Link uygulamasını Android telefonunuza indirerek akıllı bilekliğinizi ayarlayabilirsiniz.

Realme akıllı bilekliğinizin ayarlarını yapmak, yazılım güncellemelerini indirmek için Android telefonunuzda kesinlikle olması gereken uygulama realme Link. Uygulamayı ilk açtığınızda telefonunuzla eşleştirdiğiniz bilekliğiniz karşınıza çıkıyor. Dokunarak detaylara ulaşıyorsunuz. Bilekliğinizin telefonunuza bağlı olup olmadığını, pil durumunu, attığınız adımları, kalp atış hızınızı, uyku verilerinizi görebiliyorsunuz. Saat arayüzlerini görme, gelen çağrı bildirimini açıp kapatma, alarm kurma, mesaj bildirimini açıp kapatma, su hatırlatıcısı ayarlama, rahatsız etme modu, bilek hareketiyle ekranın açılması, spor modu, kalp atış hızı tespiti gibi ayarlamaları da yapabiliyorsunuz.