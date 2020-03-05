Realme Band Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme ilk akıllı bilekliğini tanıttı. Gelin hep beraber Realme Band'in özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Realme Band Özellikleri ve Fiyatı

0.96 inçlik renkli ekrana sahip olan Realme Band, ekranında 64 harf gösterebiliyor. Cihaz Twitter, Facebook, WhatsApp uygulamaları başta olmak üzere pek çok uygulamadan gelen bildirimleri sizlere gösteriyor. Bileklikte 5 farklı arayüz bulunmakta. Bu arayüzlerin ilerleyen günlerde yazılım güncellemesi ile artacağı açıklandı.

IP 68 sertifikasına sahip olan Realme Band, 1.5 metre suya karşı dayanıklı. Bu sayede cihazı duşa girseniz bile kolunuzdan çıkarmanıza gerek kalmamakta. 90 mAh bataryaya sahip olan akıllı bilekliğin şarjının 10 güne kadar gittiği duyuruldu. Realme Band, USB portu üzerinden şarj olmakta. Bilekliği şarj etmek için kablo aramanıza gerek yok. Cihazın kordonunu çıkardığınızda sizleri USB A portu karşılamakta. Realme Band'in 1 saat 47 dakikada tamamen şarj olduğu söylenmekte.

Bileklik bisiklete binme, koşu yapma, tırmanma, yoga yapma gibi tüm sporları analiz etmekte ve bu analizlere uygulama üzerinden erişebilmektesiniz. Sarı, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Realme Band'in fiyatının 20.5 dolar olduğu açıklandı. 20.5 dolar şu anki kur ile 125 TL'ye tekabül etmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil.

Realme Band'in ülkemizde satışa sunulmasına kesin gözüyle bakılmakta ancak cihazın Türkiye fiyatının ne olacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakta.

Sizler Realme Band hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilekliğin Türkiye fiyatı sizce ne kadar olur? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!