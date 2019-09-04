Renegade Racing, adrenalin dolu çılgın bir yarış oyunudur. Turbo kazanmak için destansı numaralar yap ve zafere koş. Yerçekimsiz bir dünyada çılgın açılabilir arabalar, tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modları ve bir sürü aksiyon seni bekliyor.

Renegade Racing'de kariyer Modunda huzurlu rıhtımlardan, Buz Dağları'nın tuzak dolu mağaralarına ve çok yakında yeni dünyalara kadar tüm görevleri tamamlayın ve yeni dünyaların kilidini açın. Kariyer Modunda ustalaşırken, diğer oyunculara karşı yarış ve Çok Oyunculu Modun basamaklarında yüksel.

Eğer bu ekstradan biraz daha fazlasını göstermek istersen, arkadaşlarına yarışa gir ve onlara kimin patron olduğunu göster. Renegade Racing, şık bir polis arabası, otobüs, tank ve bir canavar cenaze arabası dahil olmak üzere 10'dan fazla açılabilir ve yükseltilebilir otomobil içermektedir.