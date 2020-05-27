Repair Master 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Kırılan parçalanan veya hasar gören elektronik aletiniz hiç oldu mu? Ya da o aleti hiç kendiniz tamir etmeye çalıştınız mı? Bu işlerden birazcık da olsa anlayabilen insanlar genelde böyle aletleri tamir etmeyi çok severler. En azından onlar için bir uğraş niteliği kazanır ve eğlenirler.

Bu eğlencenizi devamlı hale getirmek için artık bir şeylerinizin gerçekten kırılmasına veya zarar görmesine gerek yok. Siz ve sizin gibi bu tür işlerden hoşlanan oyunseverler için geliştirilmiş harika bir oyunla karşınızdayım. Telefon tablet bilgisayar ve hatta mp3 çaları bile tamir edebilirsiniz. Oyunu oynarken öğreneceğiniz ehem de yapmaktan zevk aldığınız bir işle uğraşmaktan mutlu olacağınıza eminim. Aslında yapmanız gerekenler gerçek hayatta sizi biraz zorlayabilir. Fakat bu oyunun öğrenme aşamasında bilmediğiniz hiçbir şey kalmayacağı için aletleri kolayca tamir edebileceksiniz. Önce aleti açın, sorunu bulun. Daha sonra sorunu gidermek için yapmanız gerekenleri yapıp iyice temizleyin. Sonuncu olarak da eksiksiz bir şekilde kapatın. İşte bu kadar kolay. Ayrıca eşsiz tasarımıyla ve mükemmel atmosferiyle de oynarken sizlere benzersiz deneyimler sunacaktır. Bu işin ustası olmak istiyorsan sen de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.