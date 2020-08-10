Kırık arabaları onarın, yağları temizleyin, pistonları yenileyin, pili şarj edin ve yarışa hazırlanmak için gerekirse yeni bir tane takın.

Kilidi açılacak ve üzerinde çalışılacak çok sayıda araba olması nedeniyle, senin için sürprizler hemen tükenmeyecek. Ayrıca oynadıkça yeni aletler ve olasılıklar keşfedeceksin. Kendi garajınızda para kazanın! Havalı arabaları geri yükle ve en iyi sonuç için onları ayarla. Araç gövdesini yıkayın ve temizleyin, doğru rengi seçin ve arabayı boyayın.

Çeşitli arabalar hakkında bilgi edin, farklı arabaları sür, canlandırma yap, hayal gücünü geliştirecek aktivitelerle eğlen.

Repair My Car! bağımlılık yaratan ücretsiz bir simülasyon oyunudur, bu garaj simülatörünü şimdi kurun.