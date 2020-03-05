Müziğin keyfini çıkarmak, onu dinlemekten daha fazlasıdır. Resso, kendinizi ifade etmenize ve sevdiğiniz parçaları ve yakında keşfedebilecekleriniz aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurmanıza olanak sağlayan bir müzik akışı uygulamasıdır.

Her şarkı birden fazla şekilde yorumlanabilir. En sevdikleri müziği ifade etmek için başkalarının kullandığı videolara ve giflere göz atın. Yenilerini ekleyin ve ne hissettiklerinizi diğer kullanıcılarla paylaşın. Müzik başkalarıyla paylaşıldığında anlamlı.

Resso'nun topluluk özellikleri, arkadaşlarınızla en sevdiğiniz şarkılar üzerinden etkileşim kurmanıza, çalma listeleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza, sevdiğiniz şarkılar hakkında yorum yapmanıza olanak tanıyor. Gifler, resimler ve videolarla şarkılarla yepyeni bir şekilde etkileşime geçin, duygularınızı en sevdiğiniz parçalarda paylaşmak için videolar, gifler veya resimler yükleyin.