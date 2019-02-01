Restory Android uygulaması, WhatsApp’ta silinen mesajları okumanızı sağlıyor. WhatsApp kişilerinizden gelen bildirimleri anlık takip ederek mesajda düzenleme yapıldığında, silindiğinde haberdar olmanızı sağlayan ücretsiz, pratik bir yardımcı uygulama. Mesaj gönderip sonradan silenlerin mesajlarını artık görebileceksiniz!

WhatsApp konuşmalarınızda "Bu mesaj silindi" gönderisine mutlaka rastlamışsınızdır. Acaba ne yazmıştı, ne söyledi de vazgeçti, neden gönderip sildi? gibi aklınıza binbir soru dolaşmaya başlar. Silinen mesajı okumak isterseniz ancak WhatsApp buna izin vermez. İşte Restory, tam bu noktada yardıma koşan bir uygulama. WhatsApp’ta silinen mesajları okumanıza izin veriyor. Bunu da bildirimlerinizi takip ederek yapıyor. Sürekli gelen bildirimleri izleyerek silinen mesajı bildiriyor. Yalnız sadece metin mesajları ve fotoğrafları görebiliyorsunuz.