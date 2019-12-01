Kendi siyasi partinizi kurarak seçimlere katılacağınız ve ülkenin başına geçerek yeni bir düzen inşa edeceğiniz Rival Regions, Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit grafikleri ve Türkçe dil seçeneği ile zorlanmadan kontrol edeceğiniz bu oyunda amaç, kendi kurallarınızı koyacağınız yeni bir dünya düzeni oluşturmak ve yönetimi ele alarak ülkenizin başına geçmektir. Dilerseniz bir siyasi parti kurarak parlamentoda yer alabilmek için seçimlere katılabilirsiniz.

Arkadaşlarınızdan destek alarak partinizi ön plana çıkartabilir ve seçimlerde başarılı olabilirsiniz. Kendi imparatorluğunuzu kurarak ülkeyi dilediğiniz gibi yönetebilir ve yeni bölgeler fethedebilirisiniz. Yer altı kaynakları ve madenlerden yararlanarak ülke ekonomisini üst seviyelere taşımak sizin elinizde.

Ayrıca yandaş gazete kuruluşlarından yararlanarak kendinizi herkese tanıtabilir ve halkın gözündeki itibarınızı artırabilirsiniz.

Strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Rival Regions, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe daha geniş bir kitleye yayılan kaliteli bir yapımdır.