Rocket Player, MP3 formatında müzik dinleyenler arasında oldukça popüler müzik çalar. Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz gelişmiş özellikte bir müzik çalma uygulaması arıyorsanız tavsiye ederim. Ekolayzır ayarı, şarkı sözleri, uyku zamanlayıcı, toplu seçim gibi özelliklere sahip.

Spotify, Apple Music gibi çevrimiçi ve çevrimdışı (internetsiz) müzik dinleme platformlarını fazlasıyla pahalı bulanların tercih edeceği müzik çalma uygulamalarından biri Rocket Player. Android platformunda en çok indirilen ücretsiz müzik çalar uygulaması, MP3, MP4, WAV, OGG, M4A, FLAC dahil popüler olan - olmayan formatlara destek veriyor. Uygulamaya eklediğiniz şarkıları albüm, sanatçı, çalma listesi, besteci ve türe göre ayırabiliyor, etiketleri düzenleyebiliyorsunuz. Çoklu şarkı seçimi lie çalma listeleri oluşturmak uzun sürmüyor. Şarkı çalarken söylemeyi sevenler için de şarkı sözleri koyulmuş.

Sadece müzik dinlemek için değil, podcast yayınlarını takip etmek, Chromecast desteğiyle videolarınızı büyük ekrana yansıtmak için de kullanabileceğiniz Rocket Player: Müzik Çalar uygulaması, kendine has, özel kilit ekranı ile geliyor. Müzikle yatmayı sevenler için uyku zamanlayıcı da mevcut.