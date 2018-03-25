Android Araçlar kategorisinde yer alan ve bir nevi güvenlik uygulaması olan RottenSys Checker tamamen ücretsiz olarak yayınlanmış bir mobil uygulamadır. Siber saldırıların arttığı şu günlerde, bilgisayarlarımız kadar akıllı cihazlarımızda saldırılara karşı dirençsiz durumda. Teknoloji geliştikçe sistemdeki açıklar artmaya ve kötü niyetli korsanların işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Dışarıdan gelebilecek saldırılara ve internetten cihazımıza giren zararlı yazılımlara karşı koymak istiyorsanız RottenSys Checker mobil uygulamasını kullanmanızı öneririm. Oldukça basit ve hızlı bir yapıda olan mobil uygulama, kullanıcıların akıllı cihazlarını tarıyor ve trojen, virüs vb. gibi kötü niyetli yazılımları tespit ederek hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Bununla da yetinmeyen başarılı uygulama cihazlara gelen reklamlara karşı da oldukça hassas davranıyor. Günümüzde kullanıcılar Wi-Fi ile sürekli saldırılara maruz kalmaya devam ederken, RottenSys Checker kullanıcıların bu konuda da yardımına yetişiyor. Eğer mobil cihazınızda güvende kalmak istiyorsanız hemen bir antivirüs uygulaması edinmeli ve aktif etmelisiniz. Reklam ve spam gibi kötü amaçlı yazılımlara karşı bir an önce önlem almalısınız. Aksi taktirde bilgileriniz çalınabilir yada cihazınızın işletim sistemi kullanılamaz hale gelebilir.