Samsung Good Lock Edge Touch APK, kıvrımlı ekranlı Samsung telefonlarda kenarlara yanlışlıkla dokunma sorununu çözen ücretsiz bir uygulama. Dokunuşların algılanmayacağı Edge alanları belirleyerek ekrana istemeden dokunmaları önlüyorsunuz. Telefonu tutarken yanlışlıkla ekrana basıyorsanız Samsung Edge Touch uygulamasını indirin.

Samsung’un kişiselleştirme, özelleştirme uygulaması olan Good Lock’un bir parçası olan Samsung Edge Touch, kıvrımlı, kavisli ekranlı Samsung telefon kullanıcılarının şikayet ettiği bir soruna çözüm getiriyor. İstenmeyen dokunmaları önlemek için Engellenen bölge ve Tutma alanını dilediğiniz şeklide ayarlayabiliyorsunuz. Hem dikey hem de yatay pozisyonda ayarlama yapıyorsunuz. İsterseniz önceden ayarlanmış (optimize, hassas ve hassas olmayan bölge) Edge bölge ve Tutma alanı ayarlarını da kullanabilirsiniz.