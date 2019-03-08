Samsung Good Lock EdgeLighting+ APK, Android telefonunuza bildirim geldiğinde edge aydınlatmasının nasıl görüneceğini ayarlamanıza izin veren ücretsiz bir uygulama. Samsung Good Lock kişiselleştirme uygulamasının bir parçası olan Samsung EdgeLighting+, edge aydınlatması ayarı olmayan Samsung telefonlar için ideal.

Bildirim geldiğinde gösterilen ekran kenarı aydınlatmasını özelleştirmenize imkan veren bir uygulama Samsung EdgeLighting+. Samsung telefonunuzda Edge ekranı ayarları bulunmuyorsa, edge aydınlatma tarzını değiştirmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bildirim geldiğinde ekran kenarları hangi efektle yanıp sönecek, hangi renkte yanacak, ne kadar süre yanacak, her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Edge aydınlatmayı kullanıyorsanız tavsiye ederim.