Samsung Good Lock LockStar APK, Android kilit ekranı değiştirme uygulaması. Samsung’un özelleştirme, kişiselleştirme uygulaması Good Lock’un bir parçası olan Samsung LockStar ile Android telefonunuzun temasını değiştirmeden kilit ekranını dilediğinizce düzenleyebilirsiniz.

Samsung telefonunuzun kilit ekranını özelleştirmenize imkan veren ücretsiz bir uygulama Samsung LockStar. Kilit ekranında gösterilecek öğeleri ayarlamaktan saat ve bildirimlerin gösterileceği yeri belirlemeye, sık kullandığınız uygulamalar için kısayol eklemekten (6 uygulama ekleyebiliyorsunuz) saat biçimini ayarlamaya kilit ekranında yapılabilecek tüm düzenlemeleri yapmanıza izin veren uygulama, kilit açma türü, uygulama kısayol etkileşimi, sistem saati ve duvar kağıdını koruma seçenekleri de sunuyor.