Samsung Max (Eski adıyla Opera Max), Android telefon kullanıcıları için mobil veri tasarrufu, ücretsiz VPN, gizlilik kontrolü, uygulama yönetimi uygulaması. Her Android telefonda olması gereken uygulamalardan biri. Tamamen ücretsiz, modern ve sade arayüzle gelmesinin yanında Türkçe dil desteğine sahip.

Hem mobil ağ hem de WiFi veri kullanımında %50’ye kadar tasarruf elde etmenizi sağlayan Samsung Max Android uygulaması, pil tüketimine neden olan, veri harcayan arka plan işlemlerini engelleme ve bildirimde bulunma, WiFi güvenliğini sağlama ve WiFi hızlandırma, reklam uygulamalarını engelleme dahil birçok özelliğe sahip. Gizlilik korumasını açmanız durumunda anında VPN bağlantısını etkinleştiriyor; böylelikle engelli sitelere erişebiliyorsunuz. Ücretsiz VPN dışında güzel bir özelliği de; hem mobil hem de WiFi için uygulamaların ne kadar veri tükettiğini günlük, aylık ve tüm zamanlar bazında göstermesi. Hangi uygulamanın internet paketinizi sömürdüğünü rahatlıkla görebiliyor, dilerseniz tek dokunuşla ağ erişimini kısıtlayabiliyorsunuz. Uygulamalardan bahsetmişken, gizliliği ihlal eden uygulamalar direkt engellenerek yüksek riskli kategorisine alınıyor.

Hem pil hem de veri tüketimi üst seviyede olan Facebook uygulaması için de ayrıca bir seçenek sunuyor. Facebook Ultra ile mobil veri tasarrufu elde etmiş, depolama alanından kazanmış ve gizliliğinizi korumuş oluyorsunuz. Facebook Ultra’nın hemen altında da Samsung Max sayesinde o gün ne kadar veri tasarrufu sağladığınız rapor olarak veriliyor. Unutmadan, uygulamanın Premium modunda ekstra özellikler sunuluyor. Reklamları görüntüleyerek Premium özellikleri ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

Samsung Max Özellikleri: