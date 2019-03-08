Samsung Good Lock NavStar APK, Android telefonunuzun navigasyon çubuğunu özelleştirmek için kullanabileceğiniz en iyi uygulama. Samsung Good Lock uygulamasının bir parçası olan Samsung NavStar ile navigasyon çubuğunun rengini değiştirmek, ana ekran - geri - sık kullanılanlar simgelerini değiştirmek, saydamlığını ayarlamak çok kolay.

Samsung telefonunuzun temasını değiştirmeden navigasyon çubuğunu özelleştirmeniz mümkün. Samsung NavStar APK indirerek Android telefonunuzun sadece düzenini değiştirmeye izin verdiği navigasyon çubuğunu istediğiniz hale getirebilirsiniz. Ana ekrana dönmenizi, geri gitmenizi ve son uygulamaları açmanızı sağlayan standart Android navigasyon tuşlarının konumunu (tam sağa veya sola çekme) ve rengini değiştirme dışında bu tuşlar arasına yenilerini (kamerayı açma, ekran görüntüsü alma, ekranı kapatma, web tarayıcı açma, aşağı - yukarı - sağ - sol, sayfa yenileme, medya oynatma, bildirim paneli açma gibi) ekleyebilir, simgelerin şeffaflığını ayarlayabilirsiniz.