Samsung Good Lock One Hand Operation + APK, Android telefonu tek elle kullanmakta zorlananlar için harika bir uygulama. Samsung Good Lock uygulamasının bir parçası olan Samsung One Hand Operation+, telefonla birlikte sunulan tek el modundan oldukça farklı; ekranı tam büyüklükte normal şekilde kullanıyorsunuz. Büyük ekranlı Samsung telefona sahipseniz, bu uygulama kesinlikle olmalı.

Büyük ekranlı Samsung telefonunuzu tek elle daha rahat kullanmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulama Samsung One Hand Operation +. Küçük ellere sahip biri olarak tek elle kullanımda navigasyon tuşlarına erişmekte zorluk çekiyorsanız bu uygulamayı indirin. Telefonunuzun sağ veya sol köşesinden farklı yönlere çektiğinizde gerçekleşecek eylemleri belirleyebiliyorsunuz. Sağdan kısa kaydırdığınızda (düz sola, çapraz yukarı ve aşağıya) geri tuşunun aktif olmasını sağlayabilir, ana ekrana dönecek şekilde ayarlayabilir, son açık uygulamaların açılmasını sağlayabilirsiniz. Sadece navigasyon tuşları değil, ekran görüntüsü alma, bildirim panelini ve hızlı paneli açma, ekranı kapatma, önceki uygulamaya dönme, web tarayıcıda sonraki sayfaya gitme gibi birçok işlev de atayabiliyorsunuz.

Samsung One Hand Operation +, birçok ayar sunuyor. Şeffaflık seviyesi (sağ ve sol kolun görünürlüğü), boyut ve konum (algılama yeri), dokunma genişliği, titreşim düzeyi (soldan ya da sağdan sürüklediğinizde oluşan titreşim ayarı), kaydırma mesafesi gibi ayarlamaları isteğinize göre yapıyorsunuz.