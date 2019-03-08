Samsung Good Lock QuickStar APK, Android telefonunuzun hızlı ayarlar menüsünü özelleştirmek, ekran simgelerini düzenlemek, saat yerini değiştirmek için kullanabileceğiniz en iyi uygulama. Samsung Good Lock uygulamasının bir parçası olan Samsung QuickStar ile panel ayarları, ekran simgeleri ayarları, bildirim ayarlarını yapılandırmak oldukça kolay.

Samsung telefonunuzun temasını değiştirmeden hızlı ayarlar panelini dilediğiniz renge boyamak, görünmesini istemediğiniz ekran simgelerini silmek, saat konumunu değiştirmek istiyorsanız, Samsung QuickStar’ı tavsiye ederim.

Samsung’un kendi özelleştirme uygulaması olduğundan tamamıyla ücretsiz. Uygulama üç bölümden oluşuyor. Panel Ayarları’ndan hızlı ayarlar menüsünün renklerini özelleştiriyorsunuz. Panel arka plan rengi, saydamlığı, simge renkleri değiştirme ve bulanıklık efekti ekleme bu bölümden yapılıyor. Ekran Simgesi Ayarları’ndan ekranın tepesinde görünmemesini istediğiniz simgeleri kaldırıyorsunuz. Pil yüzdesi, saat, NFC, Bluetooth, WiFi, 4.5G LTE simgesi, Uçak Modu, Alarm, Saat, her şey var. Bildirim Ayarları’nda da bildirimleri direkt çoklu pencere görünümünde açmanızı sağlayan bir ayar bulunuyor.