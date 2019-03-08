Samsung Good Lock Routines APK, Samsung Good Lock uygulamasının bir parçası olup bir otomasyon aracı. Belirli zamanlarda veya belirli durumlarda önceden belirlenmiş ayarları otomatik olarak açan profiller ayarlamanıza izin veriyor. Eve geldiğinizde, işe/okula gittiğinizde, sporda, ders çalışırken, günün belli saatlerinde telefonunuzun dilediğiniz özelliklerinin otomatik olarak aktif olmasını ya da kapanmasını ayarlayabileceğiniz harika bir uygulama Samsung Routines.

Samsung’un kişiselleştirme uygulaması Good Lock 2018 - 2019’un bir parçası olan Samsung Routines (Rutinler) ile belli koşullarda belli eylemlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu ne demek? Gece yatma vaktinde telefonun WiFi, Bluetooth, mobil veri bağlantısının kesilip uçak modunun açılması; sabah kalktığınızda da telefonunuzun tüm bağlantılarının otomatik açılması şeklinde bir ayarlama yapabilirsiniz. Kulaklık takıldığında otomatik olarak müzik uygulamasının başlatılmasını sağlayabilirsiniz. Her uygulama için parlaklık, ses seviyesinin istediğiniz ayara çekilmesini, belli uygulamalarda yazı tipinin değişmesini sağlayabilirsiniz. Performans modunun sadece oyunlarda açılması şeklinde ayarlama yapabilirsiniz. Belli uygulama açıldığında telefonun belli özelliklerinin açılmasını ya da kapanmasını sağlayabilirsiniz. Pil seviyesi belirlediğiniz yüzdeye geldiğinde telefonun belli özelliklerinin kısılmasını sağlayabilirsiniz. Lokasyon ve tarih - saat bazlı rutinler de oluşturabilirsiniz.