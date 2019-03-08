Samsung Good Lock Task Changer (APK), Android son uygulamalar menüsü değiştirmek isteyen kullanıcılara tavsiye edeceğim uygulamaların başında geliyor. Samsung Good Lock uygulamasının bir parçası olan Samsung Task Changer indirerek telefonunuzun varsayılan son kullanılan uygulamalar menüsünü kolayca değiştirebilirsiniz.

Samsung’un kişiselleştirme uygulaması Good Lock 2018 - 2019’un içinde bulunan uygulamalardan biri Samsung Task Changer. Android telefonunuzun klasik son uygulamalar menüsünün görünümünden memnun değilseniz, bu uygulamayla yepyeni görünüme kavuşturabilirsiniz. Son açık uygulama kartlarının görünümünü ve geçiş efektlerini tek dokunuşla değiştirebiliyor, önizleme yapabiliyorsunuz. Arka plan bulanıklık efekti, son çalışan uygulamanın ortada çıkması, tek elle uygulamalar arasında rahat geçiş için Mini Mod ayarları da bulunuyor.

Samsung Task Changer, son açık uygulamalar menüsünü değiştirmekle kalmıyor, uygulamalara yeni seçenekler ekliyor. Uygulama simgesine dokunarak uygulamayı kilitleyebiliyor, içeriğini gizleyebiliyor, sabitleyebiliyor, pop-up görünümünde açılacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz.