Şarkı Evreni, Android için bedava mp3 indirme programı olarak Google Play’de öne çıkıyor. Android telefon kullanıcılarına özel hazırlanan ücretsiz mp3 indirme uygulaması Şarkı Evreni, 5 milyonun üzerinde indirme ile Google Play Store’da en popüler müzik indirme uygulamaları arasında.

Günümüzde Spotify, Apple Music, YouTube Music gibi pek çok online (çevrimiçi) /offline (internetsiz) müzik dinleme uygulaması mevcut ancak bazı kullanıcılar (özellikle Winamp döneminden beri müzik dinleyenler) MP3 formatından vazgeçemiyor, ücretsiz müzik dinlemeyi tercih ediyor. Şarkı Evreni, bedava müzik indirme/dinleme imkanı veren mobil uygulamalardan biri.

Türkiye’nin popüler müzik indirme programı Şarkı Evreni, sadece Android telefonlarda kullanılabiliyor. Tamamen ücretsiz ve kullanımı çok kolay. Hızlı, sorunsuz indirme sunuyor. MP3 yanında MP4 ve ön izleme seçeneği de sunuyor.

Şarkı Evreni Bedava MP3 İndir Android