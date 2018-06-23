Seçim Oyunu - Otobüs Yarışı

Seçim Oyunu, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Seçimleri tema olarak kullanan oyunda amacınız partinize insanlar çekmek ve oy oranlarınızı yükseltmek.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunu olarka karşımıza çıkan Seçim Yarışı, kendi partinizi kurup seçmenlere hitap ettiğiniz bir oyundur. Oyunda tek yapmanız gereken miting bölgesine kısa sürede ulaşmak ve diğer partilerin otobüslerini sollamak. 3 boyutlu bir atmosferde geçen oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Akıcı bir oynanışa sahip olan oyunda dilediğiniz partiyi kontrol edebiliyorsunuz. Türkiye haritasındaki illlerin tümünde mitingler yapabileceğiniz oyunda zorluk seviyesi de illere göre değişkenlik gösteriyor. Eğer keyifli bir yarış oyunu arayışınız varsa Seçim Yarışı sizleri bekliyor.

Seçim Yarışı oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.