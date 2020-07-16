Ses Yükseltici uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ses yükseltme uygulamasıdır.

Dinleme niteliğini, kalitesini ve ses yüksekliğini ayarlayabilmek için Ses Yükseltic'yi kullanın. Ses Yükseltici, dikkat dağıtıcı sesleri aşırı yükseltmeden görüşmeler gibi önemli sesleri artırır. Bu sayede arka plandaki sesleri azaltabilirsin.

İki basit kaydırma çubuğu ile ses iyileştirmeyi hızlı bir şekilde özelleştirebilirsin. Ses Yükseltici'yi kullanmaya başlamak için kulaklığınızı (kablolu veya Bluetooth) bağlayın, ardından Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses Yükseltici'ye gidin.

Kullanımı kolay arayüzüyle ses veya mikrofon ayarlarını yaparak dinleme deneyiminizi kişiselleştirin. Ses görselleştirme ile etrafınızda olup biteni görün.

Kullanımı kolay olmasının yanında mükemmel bir hizmet sunan bu uygulama kullanıcıları tarafından da oldukça seviliyor. Sen de bu keyfi yaşamak istiyorsan uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsin.