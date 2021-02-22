Sh-ort, sosyal ağlar, forumlar veya siteniz üzerinden uzun linkleri daha kolay paylaşmanızı sağlayan URL kısaltma uygulamalarından biri. Bağlantıyı kısaltmakla kalmayıp indirmeler ve ülkelere ilişkin zengin istatistikler de sunan Sh-ort URL Shortener uygulaması, Android telefon ve tabletlerde kullanılabiliyor. URL kısaltıcı, Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Sh-ort - Android URL Kısaltma Uygulaması İndir

Sh-ort, adından da tahmin edeceğiniz üzere URL’leri kısaltmak için bir uygulama. Android cihaz kullanıcılarına özel geliştirilen uygulama, linkleri hızlıca kısaltmak dışında tüm kısaltılan linkleri hafızasında saklıyor ve sosyal mecralarda veya arkadaşlarınızla paylaşmanız için bir yer imi görevi görüyor. Uygulama, kaydedilen kısa linklere ilişkin bazı istatistikler (tıklanma sayısı gibi) de veriyor. Arayüz oldukça sade; kısaltılan linkleri başlıkları, önizleme resimleri ve tıklanma sayılarıyla birlikte görebiliyorsunuz. Grafiksel arayüz, 24 saat, 7 gün ve 30 günlük tıklanma verilerini içeriyor.

URL Kısaltıcı Nedir, Nasıl Çalışır?

URL kısaltıcılar, seçtiğiniz belirli web sitesine yeniden yönlendirme yapan oldukça kısa, benzersiz bir URL oluşturan araçlardır. Temel olarak URL’yi daha kısa ve basit hale getirirler. Yeni, daha kısa URL genellikle kısaltılan sitenin adresiyle rastgele harflerin bir kombinasyonunu içerir. URL kısaltıcılar, uzun URL’nize yönlendirme oluşturarak çalışır. İnternet tarayıcınıza bir URL girmeniz, belirli bir web sitesini açması için web sunucusuna bir HTTP isteği gönderir. Uzun ve kısa URL’ler, her ikisi de internet tarayıcısının aynı hedefini alan farklı başlangıç noktalarıdır. Birkaç farklı yönlendirme HTTP yanıt kodu türü vardır ancak 301 yeniden yönlendirmeyi kullananları bulmanızda fayda var; diğerleri SEO sıralamanıza zarar verebilir.