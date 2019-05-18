Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Shadow Deck, farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca savaşçı kahramanın kartları ile strateji savaşları yapabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, birbirinden güçlü yüzlerce savaş kahramanının yer aldığı oyun kartlarını toplayarak rakiplerinizle strateji savaşları yapmaktır. Savaşçıların her birinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Rakiplerinizin savaş pistine sürdüğü karta bakarak en uygun kartla karşılık vermeli ve nefes kesen bir mücadele sonunda kazanan taraf olmalısınız. Ganimet toplayarak yeni savaş kartlarının kilidini açabilir ve daha güçlü karakterlere sahip olabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve stratejik savaş bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz.

Oyun içerisinde birbirinden güçlü yüzlerce savaşçı kartı bulunmaktadır. Her savaşçının kendine has özelliği ve savaş aletleri vardır. Dilediğiniz karakteri seçerek ikili mücadelelere başlamalı ve stratejik hamlelerle rakiplerinizi yenmelisiniz.

Strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Shadow Deck, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.