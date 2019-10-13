Shopify uygulaması ile Android cihazlarınızdan Shopify altyapılı e-ticaret işletmenizi kolayca yönetebilirsiniz.

Shopify altyapısına sahip bir e-ticaret işletmeniz varsa ve dilediğiniz her yerden mağazalarınızı yönetmek istiyorsanız Shopify uygulamasını kullanmanızda fayda var. Mağazalarınızdan yapılan siparişleri takip edebileceğiniz uygulamada para iadesi yapma, sevk irsaliyesi ve kargo etiketi yazdırma, müşterilerinizle iletişime geçme gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz.

Mağazanıza gelen ziyaretçi sayısını görüntüleyebilmenize de olanak tanıyan Shopify uygulamasında Facebook, Instagram, Amazon ve eBay gibi satış kanallarını kullanarak daha fazla müşteriye ulaşabilmeniz de mümkün. Müşterilerinize özel indirim kodu oluştur abileceğiniz Shopify uygulamasında, indirim kodlarının kullanımını izleyebiliyorsunuz. Google ve Facebook reklamları oluşturarak satışlarınızı artırma imkanı da sunan Shopify uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri