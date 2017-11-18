Shuttle+ Music Player uygulaması Android cihazlarınızda müzik dinleme keyfinizi katlayacak gelişmiş özellikler sunuyor.

Oldukça başarılı bir müzik çalar uygulaması olan Shuttle+ Music Player, benzer uygulamalara göre çok daha gelişmiş özellikleri sizlere sunuyor. 6 bant dahili ekolayzır desteği ile müzikleri daha iyi bir kalitede dinleyebileceğiniz uygulamada MusixMatch desteği sayesinde şarkı sözlerini de görüntüleyebilmeniz mümkün. Şarkıların albüm kapaklarını da otomatik olarak indirebileceğiniz uygulamada, aydınlık ve karanlık modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Uykuya dalmadan önce müzik dinlemeyi sevenlerdenseniz, telefonunuzun şarjının bitmemesi için uyku zamanlayıcısı özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Ana ekranınız için özelleştirilebilir widget’lara sahip olan Shuttle+ Music Player uygulaması, ChromeCasting desteği sayesinde aktarım özelliğini kullanabilmenizi sağlıyor. Tüm bu özelliklere sahip olmak istiyorsanız Shuttle+ Music Player uygulamasını 5.99 TL ücretle satın alabilirsiniz.

Uygulama özellikleri

6 bant dahili ekolayzır

Aralıksız oynatma

Şarkı sözleri görüntüleme

Otomatik albüm kapağı indirme

Tema seçenekleri

Uyku zamanlayıcısı

Özelleştirilebilir widget’lar

Klasör taraması

ChromeCasting desteği