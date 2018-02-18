Simply Learn German uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Almanca öğrenmeniz mümkün.

Günümüzde birden fazla yabancı dil bilmek, birçok alanda size sayısız katkı sağlıyor. İş, gezi ve tatil gibi etkinlikler sırasında size faydalı olacak yabancı dillerden biri olan Almanca’yı öğrenmek istiyorsanız, kurslara para dökmenize gerek kalmıyor. İhtiyacınız olabilecek her şeyi size sırasıyla sunan Simply Learn German uygulamasında 400’den fazla Almanca cümle ve kelime ye ulaşabilirsiniz. Sayılar, basit diyaloglar, tanışma cümleleri, yol tarifi, konaklama, yemek, gezi, zaman ve tarih gibi kategorilerde sunulan bilgilerle siz de temel bilgileri öğrenebilirsiniz.

Kelimelerin telaffuzlarını öğrenebilmeniz için yüksek kaliteli sesler sunan uygulamada, telaffuzu daha net bir şekilde duyabilmeniz için yavaş modda oynatma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Belirli kelime ve cümleleri favorilerinize ekleyebileceğiniz Simply Learn German uygulamasında, ilerlemenizi takip edebilmeniz için sunulan testleri de çözmenizi tavsiye ediyoruz.

Uygulama özellikleri