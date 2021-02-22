Skeebdo, film ve dizi izleyerek İngilizcenizi, İngilizce kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz bir mobil uygulama.

Skeebdo Android - İngilizce Kelime Öğrenme Uygulaması İndir

Film ve TV dizisi izlemeyi seviyor musunuz? Oyunculuklarına hayran kaldığınız film ve dizi yıldızlarından kelime ve cümleler (ifadeler) öğrenmek ister misiniz? 200.000 film ve diziden İngilizce öğrenin! Sıkıcı ders kitaplarından İngilizce kelime öğrenme zamanı sona erdi! Skeebdo ile izlediğiniz filmlerden ve dizilerden İngilizce bilgi seviyenize göre uyarlanmış kelimeleri öğrenebilirsiniz. İngilizce kelime ezberlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Skeebdo, binlerce film ve TV dizisinden söz ve cümleleri analiz eder. Netflix, HBO, GO veya eski bir klasik olsun tek yapmanız gereken film veya dizinin adını aratmak.

Skeeb, tüm film veya bölümü gözden geçirir ve İngilizce seviyenize göre bilmediğiniz kelimeleri seçer. Sonra size bu kelimeleri çeşitli interaktif ve eğlenceli alıştırmalarla öğretir; bir daha asla bu kelimeleri unutmamanızı sağlar.

Skeebdo, size kelimelerin kullanıldığı cümleleri göstererek İngilizce kelimeleri öğretir ve güvenilir sözcüklerden örneklerle anlamlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Skeebdo, kelimeleri ve anlamlarını ezberlemenize yardımcı olacak farklı alıştırmalar oluşturur. Daha da önemlisi Skeebdo kelimelerin hafızanızda yer edinmelerini sağlamak için zaman zaman tekrar öğrenmenizi sağlar.

Skeebdo’yu en iyi İngilizce öğrenme uygulamalarından biri yapan özellikler;

200.000 film ve diziden İngilizce kelimeler öğrenin.

Uygulamalar ve kurslar İngilizce seviyenize göre uyarlanmıştır.

Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye İngilizce kelime bilginizi geliştirin.

Kelimeleri nasıl telaffuz edeceğinizi öğrenin.

Bilgi kartları ve testler gibi çeşitli etkinliklerle öğrenimi pekiştirin.

İlerlemenizi takip edin.

Ara ara aynı kelimeleri tekrar öğrenmeye zorlar.

Her gün hangi içerikten ve hangi İngilizce bilgisi düzeyinde öğrenmek isteyeceğinizi siz belirlersiniz.

Skeebdo ile günde birkaç dakika ayırarak İngilizce kelimeleri eğlenceli ve verimli bir şekilde öğrenin.