FunGame3D’nin Android platformunda ilk oyunu olan Sky Battleship oyuncular tarafından ilgiyle karşılanmış gibi görünüyor.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Sky Battleship ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

Oldukça basit kontrollere sahip olan yapımda oyuncular rengarenk bir dünyada gerçek zamanlı bir taktik dünyasına katılacaklar. En iyi manzaralara sahip olarak oyuncuların karşısına çıkan yapımda farklı korsan gemilerini komuta edecek, kendi stratejimizi oluşturarak taktiksel olarak düşmanlara karşı mücadele edeceğiz.

Arkadaşlarımızı da ortak edebileceğimiz oyunda yüksek çözünürlüklü 3D grafikler yer alıyor.

Sky Battleship 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.