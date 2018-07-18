SkyRoll, sabır ve konsantrasyon gerektiren top yuvarlama oyunu. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan refleks oyunu tam vakit öldürmelik. Top oyunlarını da seviyorsanız tavsiye ederim.

Sarmaşığı andıran bir platform üzerinde yuvarlanarak ilerlediğiniz oyunda hata yapma lüksünüz yok. Ekranın yanlış yerine dokunursanız boşluğa düşüyorsunuz, ikinci bir şans da verilmiyor. Hatasız, belli hızda yuvarlanmayı seçebilirsiniz ancak bu sefer de süre dolmadan platformun sonuna ulaşmak mümkün olmuyor. Üst köşeden kum saatiyle platformun sonuna ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz. Burada kum saatinden de önemli olan kalkan simgesi. Kalkan, engellere çarpmanıza rağmen hayatta kalmanızı sağlıyor.

SkyRoll Özellikleri: