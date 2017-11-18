SmartChord uygulaması tüm müzisyenlere yönelik geliştirilen ve onlarca özellik sunan başarılı bir Android uygulaması.

Hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için iyi bir kaynak olan SmartChord uygulaması, sahip olduğu birçok araç ile her ihtiyaca yönelik imkanlar sunuyor. Akort aleti, metronom, arpejler ve hatta müzik eğitimi için de içerikler sunan uygulama gerçekten başarılı bir şekilde tasarlanmış diyebilirim.

Hemen hemen her enstrüman için kullanabileceğiniz SmartChord uygulamasında, müzik eğitimi konusunda da faydalı içeriklere sahip. Arpejler, doğaçlama için ölçüler, müzikal kulak eğitimi, sanal enstrümanlar ve ton oluşturucu gibi geniş kapsamlı bir özellik listesi sunan SmartChord uygulaması, tüm bu özelliklerini ücretsiz olarak sunuyor.

Uygulama özellikleri